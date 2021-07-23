«Хватит сил и средств»: как Россия намерена реагировать в случае дестабилизации на афгано-таджикской границе

Россия продолжит поддерживать Таджикистан в вопросе обеспечения безопасности границы с Афганистаном и построит на ней новую заставу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, северные афганские провинции превращаются в новую горячую точку, где свои позиции наращивают члены международных террористических организаций. На фоне вывода войск США из страны боевики движения «Талибан»* захватывают всё большие территории. Эксперты отмечают, что Москва располагает необходимыми средствами для оказания помощи Душанбе в случае дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе.

Россия продолжит оказывать помощь Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном и построит на ней заставу. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что помощь оказывается как в двустороннем формате, так и в рамках решения совета ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы — ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей организации.

«Готовность поддержать дружественное нам государство — как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ — была подтверждена и президентом Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе», — цитирует Руденко РИА Новости.

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По его словам, северные афганские провинции стремительно превращаются в новую горячую точку: талибы практически полностью контролируют афгано-таджикскую границу, в то же время идёт укрепление позиций международных террористических организаций.

«В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство», — описал ситуацию Руденко.

Посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов ранее заявил, что российская военная база при необходимости сдержит любые агрессивные действия со стороны афганских террористов.

«Не сомневаюсь, что в случае необходимости 201-я РВБ отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций. Помимо этого, командование 201-й РВБ оказывает нашим таджикским партнёрам содействие в подготовке личного состава вооружённых сил республики», — подчеркнул посол.

201-я военная база — крупнейший российский военный объект за пределами страны. В её состав входят танковые, артиллерийские, мотострелковые и разведывательные подразделения, а также соединения ПВО и РХБЗ.

Дестабилизация в регионе

Напомним, что ситуация на афгано-таджикской границе в последние месяцы обострилась на фоне вооружённого противостояния сил правительства Афганистана с боевиками движения «Талибан»*.

Талибы, овладев значительными территориями в сельской местности, развернули масштабное наступление на региональные центры и крупные города. Активизация боевиков была спровоцирована поспешным выводом из Афганистана Вооружённых сил США и НАТО.

Талибы

Reuters

Вывод американских военных из страны проводится в соответствии с мирным соглашением, подписанным администрацией Дональда Трампа с представителями «Талибана» в Дохе в начале 2020 года. Согласно первоначальным договорённостям, войска США должны были покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года.

Однако пришедшая к власти администрация Джо Байдена перенесла этот срок на 11 сентября 2021 года — 20-ю годовщину терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин интервенции США в Афганистан. В апреле вслед за Соединёнными Штатами решение вывести свои силы из страны приняли и их союзники по НАТО.

Вскоре Вашингтон существенно нарастил темп вывода своих сил из Афганистана. В начале июля американские военные в спешке покинули крупнейшую авиабазу США в стране — аэродром Баграм, расположенный в 60 км к северо-западу от Кабула. СМИ впоследствии сообщали, что американцы оставили Баграм с наступлением темноты, отключив электричество и не предупредив местных силовиков.

Глава МИД России Сергей Лавров 7 июля отметил, что Москва наблюдает за развитием ситуации, которую спровоцировал поспешный уход США и НАТО.

«Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск», — сказал министр.

В то же время спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что талибам удалось взять под контроль до половины из более чем 400 уездов.

«Нельзя упускать из виду тот факт, что большинство уездов перешли талибам без боя. Да и что значит перешли? Правительственные войска просто покинули свои гарнизоны, позиции и сбежали, если называть вещи своими именами. Поэтому талибы легко вошли и поставили эти уезды под свой контроль. В Афганистане более 400 уездов, из них сейчас более трети, может до половины, находятся под контролем талибов не в результате боевых действий, а в результате ухода правительственных войск с этих территорий», — приводит его слова РИА Новости.

При этом российский дипломат отметил, что боевикам не удалось занять ни один из административных центров в провинциях.

«Да, талибы в состоянии с военно-технической точки зрения совершать налёты, набеги, врываться в города, но удержать — у них пока нет для этого сил», — пояснил Кабулов.

Наступление без побед

C сентября 2020 года в Дохе шли межафганские переговоры между представителями официальных властей в Кабуле и талибами. Однако за это время сторонам не удалось согласовать повестку дня или прийти к соглашению по прекращению огня между правительственными войсками и «Талибаном».

Представители талибов 19 июля после очередной встречи в катарской столице заявили о провале переговоров с правительством и своём выходе из них.

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© Ministry of Defence of the Russian Federation

Отметим: в США считают, что талибы ещё далеки от свержения правительства в Кабуле. Так, об этом, в частности, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал Сухопутных войск США Марк Милли.

«Они распространяют идею о своей неизбежной победе и доминируют в радиоэфире... Но вот что я вам скажу... ни одна из 34 столиц афганских провинций пока не была захвачена», — сказал Милли на брифинге в Пентагоне.

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Тем не менее «стратегическое преимущество, судя по всему, на стороне талибов», поскольку за последние шесть—десять месяцев они захватили «значительную территорию», добавил американский военачальник.

«Негативный исход — неизбежный военный захват (власти в стране. — RT) «Талибаном» — не предрешён. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и по мере необходимости вносить коррективы», — заявил Милли.

Андрей Руденко справедливо отмечает, что помощь Таджикистану сегодня необходима, поскольку внутриафганские процессы сейчас весьма сложные, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«По линии ОДКБ и другим направлениям военно-технического сотрудничества Россия готова оказывать помощь, даже если есть незначительная вероятность развития военного конфликта. Несомненно, у Москвы хватит сил и средств, чтобы обеспечить безопасность в регионе, если возникнет такого рода угроза», — пояснил Асафов.

Вдобавок пока не до конца ясны векторы дальнейшего развития этой ситуации, поэтому крупные региональные игроки находятся в стадии наблюдения, говорит политолог.

«Ситуация неоднозначная и довольно напряжённая, она в любой момент может перерасти в серьёзный вооружённый локальный конфликт, ведь талибы пытаются увеличить количество контролируемых ими территорий», — констатирует Асафов.

Пока талибы действительно не могут взять и сохранить за собой крупные города, однако если конфликт затянется, это будет лишь вопросом времени, отметил в беседе с RT профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

«Действительно, пока талибы не захватили ни одного административного центра афганских провинций. При этом многие крупные города и центры находятся в осаде, «Талибан» контролирует все окружающие территории и подступы к городу и при желании может зайти туда или организовать там теракты. Сейчас радикалы не обладают потенциалом для того, чтобы взять крупные города, в том числе Кабул. Однако если война затянется на год или два, то у «Талибана» вполне могут появиться силы, чтобы одержать победу в этом противостоянии», — пояснил эксперт.

При этом у России достаточно ресурсов, чтобы помочь Таджикистану и Кыргызстану, которые в силу своей географической близости к Афганистану оказались под угрозой вторжения каких-либо радикальных групп или международных террористов, добавил Андрей Казанцев.

«Москва всегда демонстрировала поддержку как по двусторонней линии, так и по линии ОДКБ, в том числе поставляла оружие и проводила специальные учения, в ходе которых отрабатывался вариант вторжения различного рода формирований через таджикскую границу. Россия заинтересована в том, чтобы ситуация оставалась стабильной, потому что в противном случае возможны волны беженцев на российскую территорию, а также рост наркотрафика и террористической активности», — подытожил Казанцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.