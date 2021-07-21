В Пентагоне заявили, что в настоящий момент «Талибан» в Афганистане «выигрывает»

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан»* активно захватывает территории Афганистана.

По его словам, боевики движения захватили примерно половину окружных центров в Афганистане и стратегически превалируют.

«Сейчас мы говорим, что есть такое развитие событий — «Талибан» выигрывает. Да, есть действительно такой ход. Они провозглашают, что их победа неминуема», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что группировка доминирует и контролирует более 200 окружных центров в Афганистане, то есть «около половины».

«Грубо говоря, значительные территории захвачены «Талибаном» за последние шесть — десять месяцев. Стратегически момент вроде как за «Талибаном», — отметил он.

Милли добавил, что афганская армия отдаёт окружные центры, чтобы консолидировать свои силы и защитить жителей больших городов и Кабула.

Ранее Милли заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана завершён на 95%.

В начале июля президент США Джо Байден заявлял, что правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американского военного контингента.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.