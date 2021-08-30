В Минобороны рассказали об учениях сил ПВО стран СНГ в Астраханской области

В Астраханской области начались совместные учения сил противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ «Боевое содружество — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«В рамках учений войска ПВО вооружённых сил государств — участников объединённой системы ПВО СНГ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне охраняемого района», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в ходе манёвров будут отработаны тактические приёмы по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ при антитеррористических действиях и в вооружённых конфликтах.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации в Афганистане Организация Договора о коллективной безопасности проведёт этой осенью манёвры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих.