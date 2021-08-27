ОДКБ проведёт манёвры с участием нескольких тысяч военных на фоне ситуации в Афганистане

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На фоне обострения ситуации в Афганистане Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт этой осенью манёвры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих.
ОДКБ проведёт манёвры с участием нескольких тысяч военных на фоне ситуации в Афганистане
  • Reuters

«Это плановые учения. Ожидается участие нескольких тысяч военнослужащих», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

7—9 сентября в Киргизии состоятся учения Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности «Рубеж-2021».

Зайнетдинов сказал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооружённых сил государств ОДКБ «Поиск-2021», подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие-2021».

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности заявили о высокой важности объединения усилий с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) по вопросам ситуации в Афганистане.

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