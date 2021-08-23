Лидеры стран ОДКБ заявили о важности координации с ШОС по Афганистану
- РИА Новости
«Отмечалась необходимость взаимодействия с другими международными организациями, прежде всего с ШОС, по теме Афганистана», — передаёт ТАСС заявление Зася, сделанное в рамках онлайн-брифинга.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что страна не видит необходимости в «нагнетании с целью демонстрации силы» на уровне ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане.
В июле стало известно, что ШОС готова развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом.