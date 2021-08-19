МИД России: нет необходимости в демонстрации силы ОДКБ на фоне событий в Афганистане

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Россия не видит необходимости в «нагнетании с целью демонстрации силы» на уровне ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
МИД России: нет необходимости в демонстрации силы ОДКБ на фоне событий в Афганистане
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация в Афганистане всегда стоит на повестке ОДКБ. Кроме того, Россия ведёт двусторонние переговоры вместе с Казахстаном.

«Если вы имеете в виду более радикальные меры, то (будем реагировать. — RT) по мере возникновения, не дай Бог, предпосылок для этого. Пока что нагнетания с целью демонстрации силы не предусмотрено», — сказал Панкин.

Он добавил, что задача ОДКБ заключается в первую очередь в охране южных рубежей, а именно — Таджикистана и Туркменистана.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее сообщил об отсутствии предпосылок для ввода российских войск в Афганистан.

По его словам, Москва будет придерживаться политико-дипломатической линии для поиска путей «налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем».

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