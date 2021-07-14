ШОС готова развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о своей готовности развивать сотрудничество с Афганистаном в рамках борьбы с терроризмом и наркопреступностью.

Совместное заявление министров иностранных дел государств — членов ШОС по итогам встречи в формате контактной группы «ШОС — Афганистан» опубликовано на официальном сайте.

«Государства — члены ШОС подтверждают готовность и далее развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с вызовами и угрозами безопасности в регионе, прежде всего с терроризмом и наркопреступностью», — сказано в заявлении.

Также страны — участницы ШОС заявили, что намерены помогать Афганистану в становлении в качестве страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков.

«Подтверждаем готовность наших стран к дальнейшему углублению сотрудничества с Афганистаном в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия», — сообщается в заключении заявления.

В марте российский лидер Владимир Путин заявил, что России следует в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ.