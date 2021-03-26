Путин выступил за сотрудничество по информбезопасности c партнёрами

России следует в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Очень важно в приоритетном порядке развивать диалог по названным вопросам с нашими ближайшими партнёрами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», — цитирует РИА Новости слова Путина в ходе заседания Совета безопасности России, на котором рассмотрели проект основ государственной политики в сфере международной информационной безопасности.

По его словам, в новой стратегии международной информационной безопасности необходимо сохранить курс на предотвращение конфликтов.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности отметил, что «новые технологические решения порождают и новые риски». По его словам, «глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жёсткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак».