Путин оценил ситуацию с кибербезопасностью в мире
- РИА Новости
Он заявил, что «всё это качественно меняет ситуацию на международной арене».
Путин сообщил, что «цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов».
Президент отметил, что Россия «одной из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, к совместной работе в этой новой для цивилизации области».
«Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договорённости, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнёрства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло.