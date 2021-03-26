Путин оценил ситуацию с кибербезопасностью в мире

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности отметил, что «новые технологические решения порождают и новые риски», по его словам, «глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жёсткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак».

Он заявил, что «всё это качественно меняет ситуацию на международной арене».

Путин сообщил, что «цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов».

Президент отметил, что Россия «одной из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, к совместной работе в этой новой для цивилизации области».

«Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договорённости, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнёрства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло.