Путин оценил ситуацию с кибербезопасностью в мире

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности отметил, что «новые технологические решения порождают и новые риски», по его словам, «глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жёсткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак».
Путин оценил ситуацию с кибербезопасностью в мире
  • РИА Новости

Он заявил, что «всё это качественно меняет ситуацию на международной арене».

Путин сообщил, что «цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов».

Президент отметил, что Россия «одной из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, к совместной работе в этой новой для цивилизации области».

«Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договорённости, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнёрства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить