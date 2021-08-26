ОДКБ проведёт в Киргизии учения «Рубеж-2021»

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В пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ сообщили, что совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» пройдут в Киргизии в сентябре.
ОДКБ проведёт в Киргизии учения «Рубеж-2021»
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«В период с 7 по 9 сентября в Кыргызской Республике на полигоне Эдельвейс состоятся совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021», — приводит ТАСС сообщение штаба.

В учениях примут участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения с использованием танков в горах Таджикистана.

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