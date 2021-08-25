Российские военные провели учения с использованием танков в горах Таджикистана

Российские военные перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Российские танкисты 201-ой военной базы выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что на горном полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб также из крупнокалиберного зенитного пулемёта.

«Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 м», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 км.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолётами в горах Таджикистана.