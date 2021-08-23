Российские военные провели учения с использованием вертолётов в горах Таджикистана

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Российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолётами в горах Таджикистана.
Российские военные провели учения с использованием вертолётов в горах Таджикистана
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральный военный округ.

«В ходе полётов лётчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлёте с необорудованных площадок приземления», — проинформировала пресс-служба округа.

17 августа стало известно, что на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.

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