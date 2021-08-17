Российские военные начали новые манёвры в Таджикистане

На фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.

«Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке», — приводит Интерфакс сообщение Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что специалисты в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению.

По словам военных, в ходе манёвров артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб. Также военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе миномётных батарей по уничтожению противника в горной местности.

16 августа сообщалось, что Россия, Таджикистан и Узбекистан вернули военнослужащих, участвующих в совместных военных учениях на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном, в пункты постоянной дислокации.