Военные из России, Таджикистана и Узбекистана вернулись на базы после совместных учений
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 км», — говорится в публикации.
В переброске войск была также задействована авиация ВКС России.
Россия начала возвращение войск после учений с Таджикистаном и Узбекистаном 12 августа.
Ранее на границе с Афганистаном провели активную фазу манёвров при участии 2,5 тыс. военных из трёх стран.
В Минобороны Таджикистана заявили, что подобные антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трёх государств.