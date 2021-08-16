Военные из России, Таджикистана и Узбекистана вернулись на базы после совместных учений

Россия, Таджикистан и Узбекистан вернули военнослужащих, участвующих в совместных военных учениях на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном, в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 км», — говорится в публикации.

В переброске войск была также задействована авиация ВКС России.

Россия начала возвращение войск после учений с Таджикистаном и Узбекистаном 12 августа.

Ранее на границе с Афганистаном провели активную фазу манёвров при участии 2,5 тыс. военных из трёх стран.

В Минобороны Таджикистана заявили, что подобные антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трёх государств.