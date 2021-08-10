Активная фаза военных учений России началась на афганской границе
«Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолётная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что лётчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника, а также поражение наземных целей.
В общей сложности в учениях трёх государств задействовано порядка 500 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось, что в ходе учений на границе с Афганистаном задействуют более десяти самолётов.