Активная фаза военных учений России началась на афганской границе

На границе с Афганистаном стартовала активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана.

«Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолётная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что лётчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника, а также поражение наземных целей.

В общей сложности в учениях трёх государств задействовано порядка 500 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в ходе учений на границе с Афганистаном задействуют более десяти самолётов.