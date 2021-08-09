В ходе учений на границе с Афганистаном задействуют более десяти самолётов

В совместных учениях России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном будет задействовано более десяти самолётов и вертолётов Центрального военного округа (ЦВО).

«В практических действиях задействованы звено штурмовиков Су-25, ударные вертолёты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы округа. Среди основных задач лётчиков: поиск замаскированных баз условного противника, нанесение ракетно-бомбовых ударов по мишеням, высадка тактического десанта, отработка приёмов выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов условного противника. Отмечается, что совместные учения пройдут на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Ранее сообщалось, что четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане.