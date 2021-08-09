В ходе учений на границе с Афганистаном задействуют более десяти самолётов
«В практических действиях задействованы звено штурмовиков Су-25, ударные вертолёты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы округа.
Среди основных задач лётчиков: поиск замаскированных баз условного противника, нанесение ракетно-бомбовых ударов по мишеням, высадка тактического десанта, отработка приёмов выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов условного противника.
Отмечается, что совместные учения пройдут на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.
Ранее сообщалось, что четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане.