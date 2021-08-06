Четыре российских Ту-22М3 нанесли удары на учениях в Узбекистане

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Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане.
Четыре российских Ту-22М3 нанесли удары на учениях в Узбекистане
  • © РИА Новости / Фотохост-агентство

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Отмечается, что экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области.

Они выполнили перелёт и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.

2 августа военные России и Узбекистана начали учения на полигоне Термез.

Также сообщалось, что военнослужащие спецназа России и Узбекистана в рамках совместных учений на границе с Афганистаном провели операцию по освобождению захваченного города.

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