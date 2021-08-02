Военные России и Узбекистана начали учения на полигоне Термез

Совместные учения России и Узбекистана начались на горном полигоне Термез в Сурхадарьинской области Узбекистана. На учениях будут отработаны задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что замначальника штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замглавы Минобороны Узбекистана по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Также они выразили уверенность в том, что совместное учение ещё больше укрепит двустороннее российско-узбекистанское сотрудничество.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что Россия нарастила численность воинского контингента на совместных трёхсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном.