Военные России и Узбекистана начали учения на полигоне Термез
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что замначальника штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замглавы Минобороны Узбекистана по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач.
Также они выразили уверенность в том, что совместное учение ещё больше укрепит двустороннее российско-узбекистанское сотрудничество.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что Россия нарастила численность воинского контингента на совместных трёхсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном.