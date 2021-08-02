Россия увеличила контингент на учениях возле границы с Афганистаном

Россия нарастила численность воинского контингента на совместных трёхсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном.

«Увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений Вооружённых сил России, Узбекистана и Таджикистана», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа. Отмечается, что численность личного состава достигла 1,8 тыс. военнослужащих. Вдвое увеличено количество военной и специальной техники. Ранее военнослужащие Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях у границы с Афганистаном.