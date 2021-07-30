Российские военные прибыли на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

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Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях у границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
Российские военные прибыли на учения у границы Узбекистана с Афганистаном
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместном учении с Вооружёнными силами Республики Узбекистан», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в республику военных и оружие доставил самолёт Ил-76.

Манёвры пройдут с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана, в них участвуют около 1,5 тыс. военнослужащих обеих стран. 

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхсторонних учениях в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана, а также 300 единиц вооружения и военной техники.

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