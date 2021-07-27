Около тысячи российских военных примут участие в учениях в Таджикистане

Около 1 тыс. российских военных примут участие в трёхстороннем учении в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в мероприятиях задействуют почти 1,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана и 300 единиц вооружения и военной техники, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

«Около 1 тыс. российских военнослужащих примут участие в трёхстороннем тактическом учении воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана», — приводит сообщение ЦВО РИА Новости.

Учение пройдёт на полигоне Харб-Майдон в три этапа. В ходе первого военнослужащие отработают подготовку к совместной операции объединённой группировки войск по уничтожению террористических бандформирований.

На втором этапе они выполнят задачи по уничтожению вторгшихся условных бандгрупп.

На заключительном этапе состоится уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении госграницы.

Командиры подразделений и штаб руководства будут отрабатывать тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, страны Организации Договора о коллективной безопасности надеются, что никому «в голову не придёт» испытывать организацию на прочность на фоне ситуации в Афганистане.