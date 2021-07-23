Лавров призвал не испытывать ОДКБ на прочность на фоне событий в Афганистане

Короткая ссылка
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеются, что никому «в голову не придёт» испытывать организацию на прочность на фоне ситуации в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров призвал не испытывать ОДКБ на прочность на фоне событий в Афганистане
  • Reuters

«Наша позиция с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. И конечно, мы очень твёрдо надеемся, что никому в голову не придёт испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов», — сказал он, выступая перед депутатами фракции «Единая Россия».

Ранее замглавы МИД России отметил, что Москва на безвозмездной основе продолжит оказывать помощь Душанбе в укреплении таджикско-афганской границы. Российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой на фоне афганского обострения.

С 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном пройдут совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить