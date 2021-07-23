Лавров призвал не испытывать ОДКБ на прочность на фоне событий в Афганистане

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеются, что никому «в голову не придёт» испытывать организацию на прочность на фоне ситуации в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наша позиция с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. И конечно, мы очень твёрдо надеемся, что никому в голову не придёт испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов», — сказал он, выступая перед депутатами фракции «Единая Россия».

Ранее замглавы МИД России отметил, что Москва на безвозмездной основе продолжит оказывать помощь Душанбе в укреплении таджикско-афганской границы. Российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой на фоне афганского обострения.

С 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном пройдут совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана.