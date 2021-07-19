Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения у границы с Афганистаном

На таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном пройдут совместные учения военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана.

Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, учения состоятся с 5 по 10 августа.

«В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооружённых сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне Харб-Майдон. В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», — приводит ТАСС слова Лапина.

Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии и США выступили против силовой смены власти в Афганистане.