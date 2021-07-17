Страны Центральной Азии и США выступили против силовой смены власти в Афганистане

Страны Центральной Азии и США выступают против силового навязывания нового правительства в Афганистане и намерены способствовать мирному урегулированию в республике. Об этом говорится в совместном заявлении Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Соединённых Штатов.

«C5 + 1» стремится развивать совместный прогресс, уже достигнутый в сфере взаимосвязанности, в том числе создать стабильные и благополучные условия, способствующие мирному урегулированию в Афганистане», — говорится в заявлении.

Страны также напомнили о «безотлагательности предметных переговоров по политическому урегулированию» в Афганистане.

«Единственный путь к справедливому и прочному миру лежит через политическое урегулирование путём переговоров, приводящее к созданию инклюзивной политической системы и уважению основополагающих прав всех афганцев», — говорится в заявлении.

Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не желает победы какой-то одной из сторон в Афганистане и нацелена на установление диалога в стране.