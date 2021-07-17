Лавров: Россия нацелена на установление диалога в Афганистане
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«Мы сейчас работаем не для того, чтобы какая-то одна сила в Афганистане одолела другую», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, это будет хрупким, неустойчивым и временным решением.
Он отметил, что усилия России направлены на диалог, который приведёт к политическому урегулированию и будет включать все политические, этнические и иные группы в Афганистане.
Ранее Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане.