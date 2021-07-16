Лавров высказался об уходе США из Афганистана

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Глава МИД России Сергей Лавров высказался об уходе американских военных из Афганистана.
Лавров высказался об уходе США из Афганистана
  • РИА Новости

«Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признаётся в том числе в самих Соединённых Штатах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане.

13 июля в Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что процесс вывода войск из Афганистана завершён более чем на 95%.

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