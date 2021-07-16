Лавров высказался об уходе США из Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров высказался об уходе американских военных из Афганистана.

«Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признаётся в том числе в самих Соединённых Штатах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане.

13 июля в Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что процесс вывода войск из Афганистана завершён более чем на 95%.