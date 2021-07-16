Лавров отметил стремительную деградацию ситуации в Афганистане

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил стремительную деградацию ситуации в Афганистане.

«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределённость развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг неё», — заявил Лавров.

Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности».

По его словам, афганский кризис также обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ситуация с безопасностью в стране улучшится в течение трёх месяцев.

Между тем спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что положение дел в республике развивается «тревожно, но предсказуемо».

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