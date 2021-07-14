В Афганистане заявили о скором улучшении ситуации с безопасностью в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ситуация с безопасностью в стране улучшится в течение трёх месяцев.

Как сообщает TOLOnews, соответствующее заявление он сделал во время поездки в город Мазари-Шариф.

В своей речи он подчеркнул необходимость национального единства в стране и пообещал народу Афганистана победу над боевиками радикального движения «Талибан»*.

Ранее в ЕС заявили, что союз пока не планирует выводить своих специалистов из Афганистана.

«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.