В Афганистане заявили о скором улучшении ситуации с безопасностью в стране
- Reuters
Как сообщает TOLOnews, соответствующее заявление он сделал во время поездки в город Мазари-Шариф.
В своей речи он подчеркнул необходимость национального единства в стране и пообещал народу Афганистана победу над боевиками радикального движения «Талибан»*.
Ранее в ЕС заявили, что союз пока не планирует выводить своих специалистов из Афганистана.
«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.