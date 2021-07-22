Россия поможет Таджикистану контролировать границу с Афганистаном
«Мы ... продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ», — рассказал Руденко в интервью с РИА Новости.
Он подчеркнул, что укрепление таджикско-афганской границы является «ключевым инструментом обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ».
«Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе», — отметил Руденко.
Ранее сообщалось, что российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой на фоне афганского обострения.