Россия поможет Таджикистану контролировать границу с Афганистаном

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Россия безвозмездно поможет Таджикистану в укреплении таджикско-афганской границы, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Мы ... продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ», — рассказал Руденко в интервью с РИА Новости.

Он подчеркнул, что укрепление таджикско-афганской границы является «ключевым инструментом обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ».

«Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе», — отметил Руденко.

Ранее сообщалось, что российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой на фоне афганского обострения.

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