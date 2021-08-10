В ЦВО заявили об окончании учений России на афганской границе

Короткая ссылка
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил о завершении совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном.

«Мы завершаем совместные учения ВС Таджикистана, Узбекистана и России», — приводит ТАСС заявление Лапина.

Он подчеркнул, что в ходе учений впервые было продемонстрировано «применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в САР».

Глава Минобороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо отметил, что подобные антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трёх государств.

В свою очередь, начальник генерального штаба ВС Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов выразил озабоченность ситуацией в Афганистане, отметив, что сложившаяся обстановка требует поддержания боеготовности.

Ранее сообщалось о начале активной фазы военных учений России на афганской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить