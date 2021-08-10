В ЦВО заявили об окончании учений России на афганской границе

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил о завершении совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном.

«Мы завершаем совместные учения ВС Таджикистана, Узбекистана и России», — приводит ТАСС заявление Лапина.

Он подчеркнул, что в ходе учений впервые было продемонстрировано «применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в САР».

Глава Минобороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо отметил, что подобные антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трёх государств.

В свою очередь, начальник генерального штаба ВС Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов выразил озабоченность ситуацией в Афганистане, отметив, что сложившаяся обстановка требует поддержания боеготовности.

Ранее сообщалось о начале активной фазы военных учений России на афганской границе.