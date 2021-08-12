Россия начала возвращение войск после учений с Таджикистаном и Узбекистаном

Военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана, которые были задействованы в совместном учении у границы Таджикистана с Афганистаном, начали возвращение в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Мотострелковым, танковым, артиллерийским, разведывательным и другим подразделениям предстоит совершить марш комбинированным способом по различным маршрутам», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в переброске войск и военной техники также задействованы вертолёты авиационной группы 201-й военной базы и самолёты ВКС России.

Ранее на границе с Афганистаном провели активную фазу учений с участием 2,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана.

Как заявили в ЦВО, в ходе учений впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии.

В Минобороны Таджикистана заявили, что подобные антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трёх государств.