Россия согласовывает проекты единой ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией

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Россия согласовывает проекты создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО) с Киргизией, Казахстаном и Арменией. Соглашение о создании объединённой региональной системы ПВО России и Таджикистана проходит процедуру ратификации.
Россия согласовывает проекты единой ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
  • © Oleksii Liskonih
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал заместитель председателя координационного комитета Юрий Грехов по итогам заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании объединённой региональной системы ПВО России и Киргизии».

Также, по его словам, «продолжается работа по практической реализации соглашений между Россией и Республикой Армения, Республикой Казахстан».

Ранее сообщалось, что экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей ВМФ России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут учение в Каспийском море.

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