Прикаспийские страны проведут учение на море

Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей ВМФ России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут учение в Каспийском море.

Об этом сообщил замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», — приводит Интерфакс его слова.

В настоящее время корабли участвуют в конкурсе Армейских игр «Кубок Моря», который проходит в Иране.

Ранее сообщалось, что основные и вспомогательные силы Каспийской флотилии ВМФ России перебазировали из Астрахани в Каспийск.