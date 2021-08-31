Прикаспийские страны проведут учение на море
Об этом сообщил замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.
«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», — приводит Интерфакс его слова.
В настоящее время корабли участвуют в конкурсе Армейских игр «Кубок Моря», который проходит в Иране.
Ранее сообщалось, что основные и вспомогательные силы Каспийской флотилии ВМФ России перебазировали из Астрахани в Каспийск.