Прикаспийские страны проведут учение на море

Короткая ссылка
Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей ВМФ России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут учение в Каспийском море.

Об этом сообщил замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», — приводит Интерфакс его слова.

В настоящее время корабли участвуют в конкурсе Армейских игр «Кубок Моря», который проходит в Иране.

Ранее сообщалось, что основные и вспомогательные силы Каспийской флотилии ВМФ России перебазировали из Астрахани в Каспийск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить