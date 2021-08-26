Каспийскую флотилию ВМФ России перебазировали в Дагестан
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- РИА Новости
Он напомнил, что ранее было принято решение перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в Махачкалу и Каспийск, где базируются воинские подразделения.
Для этого было начато строительство новой каспийской базы с двумя пунктами базирования.
«Сначала был построен первый этап и были перебазированы все вспомогательные суда, а сейчас уже все основные суда, они базируются непосредственно там», — сказал он ведущей Ирине Лосик на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
16 августа новобранцы весеннего призыва, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.