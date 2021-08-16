Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане

Новобранцы весеннего призыва 2021 года, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что на торжественной церемонии принятия военной присяги присутствовали командование флотилии, родители, родственники и друзья молодых солдат.

Уточняется также, что в составе учебного подразделения призывники прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой и тактической подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности службы.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.