Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане

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Новобранцы весеннего призыва 2021 года, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.
Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что на торжественной церемонии принятия военной присяги присутствовали командование флотилии, родители, родственники и друзья молодых солдат.

Уточняется также, что в составе учебного подразделения призывники прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой и тактической подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности службы.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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