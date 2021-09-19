В Киеве допустили размещение «Железного купола» в Донбассе в случае поставки систем из США

В случае поставки из США систем «Железный купол» одну батарею можно задействовать для защиты подконтрольного Киеву Мариуполя в Донбассе, считает советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Не всё сводится к Донбассу. Ещё неизвестно, где захочет их применить Министерство обороны и вооружённые силы, если такие системы будут на вооружении», — сказал он телеканалу «Дом».

По его словам, одна батарея «Железного купола» может прикрыть такой город, как Мариуполь, «с высокой надёжностью и перехватом 90% ракет противника».

«Командование решит, где и как их применять. Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь например», — добавил Арестович.

14 сентября газета Politico писала, что конгрессмены США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем ПВО и ПРО, в том числе системы «Железный купол», которой пользуется американская армия.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала уточнить эти сообщения.