Псаки пообещала проверить сообщения о планах США поставить Украине «Железный купол»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала уточнить появившуюся в СМИ информацию о возможности предоставления Украине систем противоракетной обороны «Железный купол».

«Мне нужно проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча (президентов США и Украины. — RT). Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», — сказала она во время брифинга.

14 сентября газета Politico писала, что конгрессмены США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем ПВО и ПРО, в том числе системы «Железный купол», которой пользуется американская армия.

О том, что украинская сторона рассматривает возможность приобретения системы ПРО, аналогичной «Железному куполу», в мае сообщал министр обороны Украины Андрей Таран.