На Украине заявили о планах покупки аналога израильской ПРО «Железный купол»

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона рассматривает возможность приобретения противоракетной системы, аналогичной израильскому комплексу «Железный купол». Об этом сообщает «Укринформ».
На Украине заявили о планах покупки аналога израильской ПРО «Железный купол»
  • Reuters

По словам Тарана, последние события в Израиле доказали необходимость наличия на Украине системы противоракетной обороны. 

Он заявил, что израильский «Железный купол» является «одним из лучших образцов противоракетной обороны».

Министр также рассказал, что на Украине в прошлом году начали «определённые действия по созданию противоракетной обороны».

«Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола», — заявил Таран.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что из сектора Газа с 10 мая по израильским городам выпустили 3440 ракет. По данным израильской армии, система ПВО «Железный купол» перехватила около 90% снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить