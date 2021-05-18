На Украине заявили о планах покупки аналога израильской ПРО «Железный купол»

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона рассматривает возможность приобретения противоракетной системы, аналогичной израильскому комплексу «Железный купол». Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Тарана, последние события в Израиле доказали необходимость наличия на Украине системы противоракетной обороны.

Он заявил, что израильский «Железный купол» является «одним из лучших образцов противоракетной обороны».

Министр также рассказал, что на Украине в прошлом году начали «определённые действия по созданию противоракетной обороны».

«Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола», — заявил Таран.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что из сектора Газа с 10 мая по израильским городам выпустили 3440 ракет. По данным израильской армии, система ПВО «Железный купол» перехватила около 90% снарядов.