На Украине заявили о планах покупки аналога израильской ПРО «Железный купол»
- Reuters
По словам Тарана, последние события в Израиле доказали необходимость наличия на Украине системы противоракетной обороны.
Он заявил, что израильский «Железный купол» является «одним из лучших образцов противоракетной обороны».
Министр также рассказал, что на Украине в прошлом году начали «определённые действия по созданию противоракетной обороны».
«Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу «Железного купола», — заявил Таран.
Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что из сектора Газа с 10 мая по израильским городам выпустили 3440 ракет. По данным израильской армии, система ПВО «Железный купол» перехватила около 90% снарядов.