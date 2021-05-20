В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет

Пресс-служба армии Израиля заявила, что около 4,3 тыс. ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«По данным на 19:00, с начала операции «Страж стен» (10 мая. — RT) примерно 4340 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории, из которых 640 упали на территории сектора Газа», — говорится в заявлении.

По данным армии, примерно 90% ракет, выпущенных на жилые районы или угрожающие стратегическим объектам, перехватывается системой ПРО «Железный купол».

Ранее в ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильской авиабазе Хацерим.