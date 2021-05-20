В ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильской авиабазе Хацерим
Группировка бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС заявила о нанесении ракетных ударов в направлении израильской авиабазе Хацерим. Об этом сообщает Donia Al-Watan.
- Reuters
По информации СМИ, в сторону указанной авиабазы были запущены очереди ракет.
14 мая в ХАМАС сообщили, что с помощью беспилотника нанесли удар по химзаводу в Израиле.
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