В ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильской авиабазе Хацерим

Группировка бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС заявила о нанесении ракетных ударов в направлении израильской авиабазе Хацерим. Об этом сообщает Donia Al-Watan.

Reuters

По информации СМИ, в сторону указанной авиабазы были запущены очереди ракет. 14 мая в ХАМАС сообщили, что с помощью беспилотника нанесли удар по химзаводу в Израиле.