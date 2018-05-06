«Внутренняя борьба»: почему США не позволяют Украине использовать комплексы Javelin в Донбассе

Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать американские ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал замминистра по делам беженцев Георгий Тука. Ранее Москва неоднократно критиковала поставку летального оружия Киеву. По мнению экспертов, США избрали такое ограничение, чтобы избежать обострения российско-американских отношений, а передача комплексов осуществляется ради рекламы и демонстрации силы. Что стоит за выдвигаемыми Вашингтоном условиями — в материале RT.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin отсутствуют на линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука. Он подчеркнул, что этот момент был условием со стороны Соединённых Штатов.

«На сегодняшний день существуют определённые ограничения. Непосредственным условием является неиспользование этих комплексов на линии соприкосновения», — заявил Тука в эфире канала «Прямой».

По его словам, в соответствии с минскими договорённостями стороны могут использовать лишь миномёты 80-го калибра. Однако, уверен он, запрет на Javelin может быть «в любой момент» отменён, если возникнет необходимость. При этом Тука признал, что даже в крайней ситуации украинская сторона не сможет использовать все комплексы.

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса», — сказал он.

Противостояние элит

По мнению экспертов, нынешний запрет на ракетные комплексы в Донбассе является следствием сильной позиции в Вашингтоне сторонников президента США Дональда Трампа, который не хочет до конца разрывать отношения с Россией: Москва поставку Javelin украинским силовикам неоднократно критиковала. Развитие ситуации по сценарию Георгия Туки вполне вероятно в случае, если в США укрепятся либеральные силы демократов, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Нынешняя ситуация в американских элитах довольно сложная в связи с тем, что существуют две позиции относительно ситуации в Донбассе. Одна из них продвигается либералами из Демократической партии, и она как раз заключается в необходимости силового решения с помощью всех имеющихся средств. Именно эта группа пролоббировала поставки Javelin в пользу нынешних украинских властей», — пояснил он RT.

Конгресс США

globallookpress.com

© Ron Sachs/CNP

Другая же сторона, которая придерживается взглядов Трампа, блокирует использование ракетных комплексов. Как отметил Коровин, тем самым она «оставляет возможность поладить с РФ».

«Вот эта внутренняя борьба сначала выражалась в обсуждении поставок Javelin, а затем в запрете на их использование. И когда украинский чиновник говорит о том, что запрет может быть отменён, это может означать усиление позиции либералов в американских элитах, на что рассчитывает «партия войны» в Киеве», — сказал политолог.

По его мнению, разноплановые решения по комплексам могут стать попыткой демократов отыграться за поражение на президентских выборах 2016 года и не дать Трампу наладить отношения с Россией, как он изначально планировал.

Предупредили заранее

Примечательно, что об условии о неиспользовании Javelin в Донбассе говорил ещё в январе спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что передаваемые Киеву комплексы являются оборонительным оружием, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки.

При этом решение о передаче Украине оборонительного вооружения было принято властями США в конце декабря 2017 года. Тогда американские СМИ со ссылкой на Госдеп сообщали, что в рамках этих поставок Украине будут переданы 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, общая стоимость которых составит $47 млн.

Противотанковые комплексы поступили в распоряжение Вооружённых сил Украины 30 апреля. Об этом сообщал глава страны Пётр Порошенко. В свою очередь, министр обороны Степан Полторак говорил, что практическая подготовка расчётов Javelin начнётся с 2 мая.

Поставку с условием неиспользования комплексов в Донбассе назвал рекламным ходом Вашингтона доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Если Javelin будут всё-таки применены, это приведёт российскую и американскую стороны к конфронтации. А Вашингтон к этому сейчас не готов. Однако он не может отказаться от удобной возможности в очередной раз прорекламировать американское оружие и продемонстрировать свою силу. Поэтому пока Соединённые Штаты остаются в пределах политического, а не военного использования Javelin», — подчеркнул он в беседе с RT.

Третье поколение

Отметим, что переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin относится к оружию третьего поколения. Его преимуществом является возможность сменить позицию сразу после выстрела, так как стрелок не должен корректировать курс ракеты.

В России не раз говорили о том, что поставка комплексов Украине лишь усугубит конфликт в Донбассе.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в Киеве сильно влияние «экстремистски и националистически настроенных элементов», которые могут использовать подобные виды вооружений для развязывания провокационных и агрессивных действий в Донбассе.

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможность постоять за себя, — это тоже объективный факт», — отмечал и глава МИД России Сергей Лавров.