«Повышают градус «российской угрозы»: почему Киев заявил о «серьёзных рисках» для Украины из-за учений «Запад-2021»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что сценарии, которые отрабатываются на российско-белорусских учениях «Запад-2021», якобы несут крайне «серьёзные риски» для Киева. При этом командующий Объединёнными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в российско-белорусских тренировках нет непосредственной угрозы. Ранее Москва сообщала, что манёвры носят оборонительный характер и не направлены против других стран. По мнению экспертов, Кулеба в данном случае пытается искусственно повысить градус «российской угрозы», чтобы продемонстрировать лояльность киевских властей Западу. На деле же совместные манёвры Москвы и Минска не представляют никакой опасности ни для украинской стороны, ни для кого-либо ещё, уверены аналитики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сценарии, которые отрабатываются на российско-белорусских учениях «Запад-2021», якобы «несут очень серьёзные риски» для Киева.

«Что касается учений «Запад-2021», то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно это делают наши военные и дипломаты, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». — Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьёзные риски».

Впрочем, о каких именно «рисках» идёт речь, Кулеба не уточнил.

При этом командующий Объединёнными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев не видит непосредственной угрозы в совместных учениях России и Белоруссии.

«Эти учения задекларированы как совместные учения Вооружённых сил РФ и Вооружённых сил Республики Беларусь. Они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и на данное время, прямо сейчас непосредственной угрозы, в частности — создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины, не видно», — констатировал Наев также в эфире телеканала «Украина 24».

Ход манёвров

Напомним, на днях стартовали совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии «Запад-2021». Они проходят раз в два года, соответствующее решение приняли главы двух стран. Манёвры станут завершающим этапом совместной военной подготовки Москвы и Минска в текущем году.

Как сообщает Минобороны РФ, тренировки будут проходить до 16 сентября на девяти российских полигонах, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах белорусских ВС.

В учениях задействуют 200 тыс. человек, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, манёвры «Запад-2021» «не направлены против кого бы то ни было».

«Но их проведение логично в условиях, когда другие объединения (НАТО, например) активно наращивают своё военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», — сказал российский лидер.

Ранее в Минобороны России отмечали, что учения «Запад-2021» носят «сугубо оборонительный характер», а их основные практические действия будут проходить на значительном удалении от линии соприкосновения Россия — НАТО.

В ходе учений экипажи Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) уничтожили крылатые ракеты условного противника, сообщили в Минобороны. Кроме того, дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» БФ ликвидировал отряд десантных кораблей условного противника.

Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» во время учений «Запад-2021»

© mil.ru

Наряду с этим в Белоруссии разведывательные подразделения танковой армии Западного военного округа совместно с белорусскими военнослужащими отработали задачи с применением комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

«Также разведывательные подразделения осуществили поиск и нейтрализацию незаконных вооружённых формирований, вскрыли нахождение схронов с оружием и боеприпасами, отработали расстановку «секретов», наблюдателей, снайперских пар, оборудование и маскировку скрытых позиций», — сообщили в Минобороны.

В ходе манёвров были использованы дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси.

Также по теме «Системы искусственного интеллекта»: какие боевые роботы разрабатываются в России Минобороны России планирует на предстоящем форуме «Армия-2021» заключить контракт на поставку робототехнических комплексов...

«При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа М» на гусеничном шасси, вооружённые четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что робототехнические комплексы использовались для разведки и «проделывания проходов в минных полях», установленных, по легенде учений, незаконными вооружёнными формированиями.

В тренировках «Запад-2021» задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост» — в интересах разведки, а также для того, чтобы оценить эффективность поражения целей и скорректировать огонь артиллерийских и танковых подразделений.

В то же время снайперам мотострелкового соединения Западного военного округа в ночных условиях удалось остановить колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника огнём из крупнокалиберных винтовок, сообщили в Минобороны России.

«Показать преданность Западу»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, на фоне российско-белорусских учений «Запад-2021» риторика украинской стороны по отношению к Москве и её действиям стала ещё более агрессивной. При этом, по его словам, сообщения о якобы «серьёзных рисках» для Киева в сценариях манёвров — не более чем фантазии Киева.

«В последнее время со стороны высокопоставленных украинских руководителей звучат довольно воинственные заявления, связанные с Россией. В частности, недавний тезис президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с РФ. Такие выпады пугают страны Западной Европы. И чтобы как-то дезавуировать последние заявления Зеленского, снять этот накал, который украинские политики сами же и создали, сейчас Кулеба пытается обвинить во всём Россию, ссылаясь на несуществующие риски для Киева из-за «Запада-2021», — сказал аналитик.

Учения «Запад-2021»

© mil.ru

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков отметил в разговоре с RT, что подобные выпады Киева в контексте проведения учений «Запад-2021» — единственный способ «показать свою преданность Западу».

«Киевские власти хотят продемонстрировать, что Украина находится на мифическом передовом крае борьбы против геополитического противника США, поэтому они искусственно повышают градус «российской угрозы», выступая с очередными пропагандистскими заявлениями. Это делается для того, чтобы администрация Белого дома больше внимания обращала на Украину, оказывала ей больше помощи», — сказал он.

При этом Кнутов подчеркнул, что в манёврах Москвы и Минска в действительности «нет ничего угрожающего украинской стороне или кому бы то ни было ещё».

«Тем более что максимальное число привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6400 военнослужащих. В том числе и поэтому никакой угрозы ни для Киева, ни для стран НАТО учения «Запад-2021» уж точно не представляют», — пояснил эксперт.

По его мнению, командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Нае оценивает обстановкув более объективно, чем Кулеба, поэтому его заявление сильно отличается от тезисов главы украинского МИД.

«Для Кулебы важно создать иллюзию агрессивности России и в очередной раз привлечь к Украине внимание Запада. Но украинский генерал-лейтенант в данном случае мыслит более здраво», — отметил аналитик.

Аналогичного мнения придерживается и Ермаков. По его словам, Наев оценивает реальные угрозы.

«Если бы, по мнению украинских военных, существовала реальная угроза в отношении Украины со стороны учений, проводимых Москвой и Минском, украинская армия была бы мобилизована. Но этого не наблюдается, потому что в данных российско-белорусских учениях нет ничего угрожающего Украине и другим странам», — отметил эксперт.

Ермаков подчеркнул, что учения «Запад-2021» являются плановыми и носят оборонительный характер.

«В них нет линии нападения. Манёвры проходят на территории России и Белоруссии, в них не участвуют нерегиональные державы, как это почти всё время делает НАТО», — сказал аналитик.

Кнутов пояснил, что на фоне усиления присутствия НАТО на их границах Россия и Белоруссия вынуждены отрабатывать боевую слаженность и оборонительные задачи во время учений «Запад-2021».

«Это становится крайне важной целью российских и белорусских военных после того, как у границ двух держав прошли крупнейшие учения НАТО, были предприняты попытки B-52 нарушить воздушное пространство России, а британский эсминец вторгся в территориальные воды Крыма. Текущие манёвры призваны подготовить Россию и Белоруссию к возможным провокациям, чтобы своевременно и эффективно их отразить», — заключил эксперт.