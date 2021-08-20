В Минобороны заявили об оборонительном характере учений «Запад-2021»

Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что стратегические учения «Запад-2021» в сентябре будут носить оборонительный характер.

«Учение «Запад-2021» носит сугубо оборонительный характер и направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления Вооружённых сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, союзников и дружественных государств», — приводит ТАСС сообщение.

Ильин уточнил, что манёвры пройдут на значительном удалении от районов линии соприкосновения Россия — НАТО.

Ранее начальник Генштаба белорусских вооружённых сил — первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что около 12 800 военнослужащих примут участие в учениях «Запад-2021» на территории Белоруссии.