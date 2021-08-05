В учениях «Запад-2021» в Белоруссии примут участие около 12,8 тысячи военнослужащих

Начальник Генштаба белорусских вооружённых сил — первый замминистра обороны Виктор Гулевич назвал число военнослужащих, которые примут участие в учениях «Запад-2021» на территории Белоруссии.

«Количество военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Республики Беларусь, составит около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ», — цитирует ТАСС Гулевича.

Также сообщалось, что около 400 военнослужащих из Белоруссии примут участие в учениях «Запад-2021» на территории России.

Ранее Белоруссия пригласила Казахстан к участию в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.