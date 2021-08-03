Белоруссия пригласила Казахстан к участию в учениях «Запад-2021»

Белоруссия пригласила Казахстан к участию в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики после встречи министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны Казахстана — начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Муратом Бектановым.

«В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточноевропейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что совместные с Белоруссией стратегические военные манёвры «Запад-2021», запланированные на осень, носят исключительно оборонительный характер.