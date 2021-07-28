Шойгу подчеркнул оборонительный характер военных учений «Запад-2021»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что совместные с Белоруссией стратегические военные манёвры «Запад-2021», запланированные на осень, носят исключительно оборонительный характер.

Об этом сообщает ТАСС.

«Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021». Для участия в нём пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза», — сказал он.

В июне посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что Соединённые Штаты намерены внимательно следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2021».