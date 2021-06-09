Посол: США намерены внимательно следить за учениями «Запад-2021»

Посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что Соединённые Штаты намерены внимательно следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2021».

«В этом году состоятся крупные российские военные учения «Запад», за которыми мы внимательно следим, чтобы понять, как они будут разворачиваться, какие силы и вооружения будут направлены в Белоруссию и кто из них останется», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что «НАТО всегда уделяет особенное внимание учениям «Запад» и мы продолжим делать это в нынешнем году».

Также Фишер заявила, что Соединённые Штаты в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии.