Посол: США намерены внимательно следить за учениями «Запад-2021»

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Посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что Соединённые Штаты намерены внимательно следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2021».
Посол: США намерены внимательно следить за учениями «Запад-2021»
  • РИА Новости

«В этом году состоятся крупные российские военные учения «Запад», за которыми мы внимательно следим, чтобы понять, как они будут разворачиваться, какие силы и вооружения будут направлены в Белоруссию и кто из них останется», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что «НАТО всегда уделяет особенное внимание учениям «Запад» и мы продолжим делать это в нынешнем году».

Также Фишер заявила, что Соединённые Штаты в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии.

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