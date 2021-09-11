На учениях «Запад-2021» применили роботизированные комплексы «Платформа-М»

Короткая ссылка
На совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси.
На учениях «Запад-2021» применили роботизированные комплексы «Платформа-М»
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Отмечается, что «при выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям, мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооружённые четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова».

Ранее сообщалось, что учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на 14 военных полигонах.

Также стало известно, что экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтфлота перехватили крылатые ракеты условного противника на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить