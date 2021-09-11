На учениях «Запад-2021» применили роботизированные комплексы «Платформа-М»

На совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси.

Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Отмечается, что «при выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям, мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооружённые четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова».

Ранее сообщалось, что учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на 14 военных полигонах.

Также стало известно, что экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтфлота перехватили крылатые ракеты условного противника на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021».