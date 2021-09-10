В России и Белоруссии начались учения «Запад-2021»

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Учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на 14 военных полигонах, сообщает российское Минобороны.

«Пространственный размах учения составляет более двух тысяч километров – от акватории Балтийского моря в Калининградской области до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях», — говорится в сообщении военного ведомства.

Манёвры идут на девяти российских и пяти белорусских полигонах.

Отмечается, что в ходе учений воздушно-десантные войска впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвёртого поколения БМД-4М.

Ранее стало известно, что НАТО будет наблюдать за российско-белорусскими учениями «Запад-2021» и призывают Москву и Минск к прозрачности при их проведении.

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