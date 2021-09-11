Су-27 перехватили крылатые ракеты условного противника на учениях «Запад-2021»

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Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтфлота перехватили крылатые ракеты условного противника на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021».
Су-27 перехватили крылатые ракеты условного противника на учениях «Запад-2021»
  • Reuters

Об этом проинформировали в пресс-службе Балтийского флота.

«В рамках совместного стратегического учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота перехватили крылатые ракеты условного противника», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что различные типы военных кораблей вышли в Балтийское море для того, чтобы принять участие в учениях «Запад-2021».

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